"Арсенал" установил контакт с Пакетой

"Арсенал" установил контакт с представителями полузащитника "Лиона" Лукаса Пакеты.

Только на днях президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс признался, что у него уже предложения насчет Пакеты, не став раскрывать имена заинтересованных клубов.



Однако Goal может подтвердить, что в услугах 24-летнего бразильца, забившего 11 голов и отдавшего семь результативных передач в 43 матчах минувшего сезона, заинтересован "Арсенал".



Технический директор "канониров" Эду связался с лагерем Пакеты и сообщил о намерении лондонского клуба приобрести Лукаса этим летом.



Ожидается, что "Лион" попросит за свою звезду около 80 миллионов евро (68 млн. фунтов). Контракт Пакеты истекает только в 2025 году, и клуб Лиги 1 вправе устанавливать любую цену за Лукаса.