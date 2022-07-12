Родри заключил новый контракт с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заключил со своим клубом новый пятилетний контракт.

Родри сыграл 151 матч за "Сити" после своего перехода из "Атлетико" три года назад, завоевав два титула Премьер-Лиги и два Кубка Лиги.



Предыдущий контракт Родри истекал только через два года, однако своей убедительной игрой за "горожан" 26-летний испанец заслужил новую сделку на улучшенных условиях.



"Переход в "Сити" в 2019 году был лучшим решением в моей карьере. Я наслаждаюсь каждой секундой. Фанаты удивительно относятся ко мне, я чувствую полную поддержку клуба, а тренер подстегивает меня каждый день".



"Я так сильно прибавил как игрок, и я хочу поблагодарить Пепа (Гвардиолу) и весь тренерский штаб за их помощь. Они стараются изо всех сил, чтобы помочь мне стать как можно более классным игроком, и я ценю их работу".



"Мы были очень успешны, пока я здесь, и я очень этим горжусь. Но, если честно, этот успех делает меня еще голоднее. Когда начинаешь выигрывать большие трофеи, ты не хочешь останавливаться".



"Я чувствую, что в "Сити" у меня наивысшие шансы выигрывать трофеи, и поэтому я так доволен, что останусь здесь подольше", — сообщил Родри.