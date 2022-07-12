Родри заключил новый контракт с "Сити"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заключил со своим клубом новый пятилетний контракт.

Родри сыграл 151 матч за "Сити" после своего перехода из "Атлетико" три года назад, завоевав два титула Премьер-Лиги и два Кубка Лиги.

Предыдущий контракт Родри истекал только через два года, однако своей убедительной игрой за "горожан" 26-летний испанец заслужил новую сделку на улучшенных условиях.

"Переход в "Сити" в 2019 году был лучшим решением в моей карьере. Я наслаждаюсь каждой секундой. Фанаты удивительно относятся ко мне, я чувствую полную поддержку клуба, а тренер подстегивает меня каждый день".

"Я так сильно прибавил как игрок, и я хочу поблагодарить Пепа (Гвардиолу) и весь тренерский штаб за их помощь. Они стараются изо всех сил, чтобы помочь мне стать как можно более классным игроком, и я ценю их работу".

"Мы были очень успешны, пока я здесь, и я очень этим горжусь. Но, если честно, этот успех делает меня еще голоднее. Когда начинаешь выигрывать большие трофеи, ты не хочешь останавливаться".

"Я чувствую, что в "Сити" у меня наивысшие шансы выигрывать трофеи, и поэтому я так доволен, что останусь здесь подольше", — сообщил Родри.


Метки контракты, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 12.07.2022 13:43 # arhangel777
    Топарь, теперь еще будет с Филлипсом конкурировать

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  2. yoy 12.07.2022 13:20 # yoy
    Лучший опорник в лиге.

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  3. mancityman 12.07.2022 13:10 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  4. true-manc 12.07.2022 13:00 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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