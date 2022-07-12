"Ливерпуль" представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)
"Ливерпуль" представил свою новую выездную форму от Nike на сезон 2022/23.
Источником вдохновения для технического спонсора клуба при создании этого "гипнотизирующего" дизайна стал вклад Ливерпуля как города в развитие танцевальной музыки 90-х годов.
Взяв за основу белый цвет, дизайнеры добавили разноцветный переливающийся мраморный узор. При этом эмблемы клуба и спонсоров, а также кромка рукавов выполнены в черном.
Впервые команда Юргена Клоппа покажется в новой выездной форме уже сегодня в товарищеском матче против "Манчестер Юнайтед" в Бангкоке.
12.07.2022 12:00
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Последние комментарии:
Разве с таким гипно-эффектом можно на поле выходить?
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Если честно, то это залупа ебаная, как раз для залупуля.
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что это за залупа, уехеххехеехехехехехехехехехехехехеххехехехехехехехехехехехехехехехехехехехеххехех
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чисто педики))) в комплекте с такой формой идёт обезьянья оспа, ору
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КНЯЗИ!!!
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Гипнотезирует.
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