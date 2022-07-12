"Ливерпуль" представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)

Новая выездная форма Ливерпуля "Ливерпуль" представил свою новую выездную форму от Nike на сезон 2022/23.

Источником вдохновения для технического спонсора клуба при создании этого "гипнотизирующего" дизайна стал вклад Ливерпуля как города в развитие танцевальной музыки 90-х годов.

Взяв за основу белый цвет, дизайнеры добавили разноцветный переливающийся мраморный узор. При этом эмблемы клуба и спонсоров, а также кромка рукавов выполнены в черном.

Впервые команда Юргена Клоппа покажется в новой выездной форме уже сегодня в товарищеском матче против "Манчестер Юнайтед" в Бангкоке.

Новая выездная форма Ливерпуля

Новая выездная форма Ливерпуля

Новая выездная форма Ливерпуля

Новая выездная форма Ливерпуля

Новая выездная форма Ливерпуля

Новая выездная форма Ливерпуля


Метки Nike, Ливерпуль, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 592

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 12.07.2022 12:21 # ensiferum
    Разве с таким гипно-эффектом можно на поле выходить?

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  2. moneycity 12.07.2022 12:18 # moneycity
    Если честно, то это залупа ебаная, как раз для залупуля.

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  3. slavaukraine 12.07.2022 12:17 # slavaukraine
    что это за залупа, уехеххехеехехехехехехехехехехехехеххехехехехехехехехехехехехехехехехехехехеххехех

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  4. narcot 12.07.2022 12:09 # narcot
    чисто педики))) в комплекте с такой формой идёт обезьянья оспа, ору

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  5. electric 12.07.2022 12:02 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  6. van-dijk 12.07.2022 12:01 # van-dijk
    Гипнотезирует.

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