"Ливерпуль" представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)

"Ливерпуль" представил свою новую выездную форму от Nike на сезон 2022/23.

Источником вдохновения для технического спонсора клуба при создании этого "гипнотизирующего" дизайна стал вклад Ливерпуля как города в развитие танцевальной музыки 90-х годов.



Взяв за основу белый цвет, дизайнеры добавили разноцветный переливающийся мраморный узор. При этом эмблемы клуба и спонсоров, а также кромка рукавов выполнены в черном.



Впервые команда Юргена Клоппа покажется в новой выездной форме уже сегодня в товарищеском матче против "Манчестер Юнайтед" в Бангкоке.



























