"Челси" интересуется Рафаэлом Леау
"Челси" проявляет интерес к вингеру "Милана" и сборной Португалии Рафаэлу Леау.
Напомним, накануне стало известно, что "Челси" готов признать поражение в борьбе за вингера "Лидса" Рафинью, который, судя по всему, осуществит свою мечту насчет "Барселоны".
Как сообщает The Guardian, "синие" рассматривают Леау в качестве альтернативы Рафинье, однако "Милан" может потребовать минимум 100 миллионов фунтов за 23-летнего португальца.
Правда, со стороны "россонери" существует встречный интерес к вингеру Хакиму Зийешу, и "Челси" может использовать это в качестве рычага в переговорах по Леау, который забил 11 голов и отдал восемь результативных передач в минувшем сезоне Серии А.
12.07.2022 11:00
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Последние комментарии:
Оооооооо да нигга ,это то что я хотел услышать!
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норм миха тролит, по жесткачу, уехехехехехехе
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ой бля, кем они только не интересуются. 315к в неделю и любого рентбоя могут подписать
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