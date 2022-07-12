"Челси" интересуется Рафаэлом Леау

"Челси" проявляет интерес к вингеру "Милана" и сборной Португалии Рафаэлу Леау.

Напомним, накануне стало известно, что "Челси" готов признать поражение в борьбе за вингера "Лидса" Рафинью, который, судя по всему, осуществит свою мечту насчет "Барселоны".



Как сообщает The Guardian, "синие" рассматривают Леау в качестве альтернативы Рафинье, однако "Милан" может потребовать минимум 100 миллионов фунтов за 23-летнего португальца.



Правда, со стороны "россонери" существует встречный интерес к вингеру Хакиму Зийешу, и "Челси" может использовать это в качестве рычага в переговорах по Леау, который забил 11 голов и отдал восемь результативных передач в минувшем сезоне Серии А.