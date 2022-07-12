"Челси" интересуется Рафаэлом Леау

Рафаэл Леау "Челси" проявляет интерес к вингеру "Милана" и сборной Португалии Рафаэлу Леау.

Напомним, накануне стало известно, что "Челси" готов признать поражение в борьбе за вингера "Лидса" Рафинью, который, судя по всему, осуществит свою мечту насчет "Барселоны".

Как сообщает The Guardian, "синие" рассматривают Леау в качестве альтернативы Рафинье, однако "Милан" может потребовать минимум 100 миллионов фунтов за 23-летнего португальца.

Правда, со стороны "россонери" существует встречный интерес к вингеру Хакиму Зийешу, и "Челси" может использовать это в качестве рычага в переговорах по Леау, который забил 11 голов и отдал восемь результативных передач в минувшем сезоне Серии А.


Метки Леау, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 692

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 12.07.2022 11:12 # jirrort
    Оооооооо да нигга ,это то что я хотел услышать!

    (ответить)

  2. slavaukraine 12.07.2022 11:10 # slavaukraine
    норм миха тролит, по жесткачу, уехехехехехехе

    (ответить)

  3. mixmaster 12.07.2022 11:08 # mixmaster
    ой бля, кем они только не интересуются. 315к в неделю и любого рентбоя могут подписать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: