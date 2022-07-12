Боссы МЮ прилетели в Барселону за Де Йонгом

Боссы "Манчестер Юнайтед" прилетели в Барселону, чтобы согласовать приобретение полузащитника Френки Де Йонга.

Де Йонг является целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на это трансферное окно, однако переговоры складываются непросто.



Осложняющим согласование трансфера фактором является задолженность "Барселоны" перед Де Йонгом по зарплате. Дело в том, что Френки добровольно согласился получать меньше во время пандемии коронавируса, чтобы помочь клубу преодолеть финансовый кризис.



Де Йонг должен был получить причитающиеся ему деньги в течение четырех следующих лет, но теперь это под вопросом. Сам Френки не хочет ущемлять себя в финансах и вообще и не горит желанием покидать "Ноу Камп".



В надежде решить эту и другие проблемы исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд и спортивный директор клуба Джон Мерто в понедельник прибыли в Барселону.



Как отмечает BBC, минимум один из них двоих должен был бы поехать с командой Тен Хаге в предсезонном турне. Визит же в Барселону говорит о том, как сильно "красные дьяволы" хотят заполучить Де Йонга.