"Аякс" теперь хочет за Мартинеса 52 млн. фунтов

Лисандро Мартинес "Аякс" повысил цену за защитника Лисандро Мартинеса, которого пытается заполучить "Манчестер Юнайтед", до 52 миллионов фунтов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Юнайтед" сделал предложение по Мартинесу в размере 43 млн. фунтов.

De Telegraaf может подтвердить, что это предложение, включавшее в себя бонусы на 5 млн. фунтов, было отклонено. Боссы "Аякса" решили, что игрок калибра Лисандро должен стоить дороже.

Поэтому, несмотря на желание самого Мартинеса перебраться в Премьер-Лигу, чемпионы Эредивизии повысили цену за 24-летнего аргентинца, еще одним претендентом на которого остается "Арсенал".

Также сообщается, что Мартинес расстроен таким поведением "Аякса" и в ближайшие дни планирует обсудить с клубом сложившуюся ситуацию.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 12.07.2022 10:12 # liverbro
    Вертят как хотят

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  2. quavo 12.07.2022 10:00 # quavo
    Нахуй идут со своим мартинесом

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  3. sausage 12.07.2022 09:35 # sausage
    Хитрожопые датчи, знают, что у МЮ бабла как грязи.

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  4. arhangel777 12.07.2022 09:08 # arhangel777
    Ну это уже открытая доиловка, даже не стесняются)))

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  5. takernotagiver 12.07.2022 09:03 # takernotagiver
    Так они и будут повышать, разводя лохов на большие бабки.

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  6. keane16 12.07.2022 09:01 # keane16
    да олег этот даже 30ки не стоит, отдавайте 50 за бремера или торреса, бляяя

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