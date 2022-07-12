"Аякс" теперь хочет за Мартинеса 52 млн. фунтов

"Аякс" повысил цену за защитника Лисандро Мартинеса, которого пытается заполучить "Манчестер Юнайтед", до 52 миллионов фунтов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Юнайтед" сделал предложение по Мартинесу в размере 43 млн. фунтов.



De Telegraaf может подтвердить, что это предложение, включавшее в себя бонусы на 5 млн. фунтов, было отклонено. Боссы "Аякса" решили, что игрок калибра Лисандро должен стоить дороже.



Поэтому, несмотря на желание самого Мартинеса перебраться в Премьер-Лигу, чемпионы Эредивизии повысили цену за 24-летнего аргентинца, еще одним претендентом на которого остается "Арсенал".



Также сообщается, что Мартинес расстроен таким поведением "Аякса" и в ближайшие дни планирует обсудить с клубом сложившуюся ситуацию.