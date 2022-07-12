Клопп рассказал, что решение Мане уйти не стало для него сюрпризом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что решение нападающего Садио Мане уйти из клуба не застало его врасплох.
В прошлом месяце "Ливерпуль" продал Мане в "Баварию" за 35 миллионов фунтов, включая бонусы. У Садио оставался всего один год по контракту, вдобавок он сам попросил отпустить его из клуба.
Однако к тому времени "красные" уже оформили приобретение Дарвина Нуньеса из "Бенфики", поэтому Клопп не горюет о потере, а предвкушает создание новых игровых связей.
"С момента, как Садио сказал нам, что хочет уйти, мы знали лишь то, что нам нужно заменить его. Он весьма хороший игрок! К счастью, мы слегка подготовились к этому, заполучив Луиса (Диаса) зимой, а теперь подписали Дарвина. Кроме того, у нас появился Фабиу (Карвалью) — очень интересный игрок".
"Так что я по-настоящему предвкушаю новый сезон. Для нас всегда было ясно, что некоторые изменения необходимы. Знаю, для наших болельщиков это было вроде: "О, Боже, он (Мане) ушел. Что теперь будет?" Однако я испытываю настоящий восторг по поводу новых возможностей, которые у нас появились", — сообщил Клопп Sky Sports.
12.07.2022 08:00
Просмотров: 1419
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
то что клопу и лузерпукам всегда ссут в рот - это ни для кого не сюрприз
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий