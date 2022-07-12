МЮ определил две альтернативы Де Йонгу

"Манчестер Юнайтед" определил две альтернативы полузащитнику "Барселоны" Френки Де Йонгу.

Де Йонг является целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на летнее трансферное окно, однако "Барселона" не спешит отпускать своего ключевого игрока, а сам Френки испытывает большие сомнения насчет "красных дьяволов".



Отсутствие прогресса в переговорах по Де Йонгу заставило "Юнайтед" обратить внимание на альтернативные цели, и в качестве таковых "дьяволы" определили двух игроков с опытом выступлений в Премьер-Лиге.



Как сообщает talkSPORT, речь идет о Юри Тилемансе из "Лестера" и Рубене Невеше из "Вулверхэмптона". Первый из них может быть доступен для трансфера за 30-35 миллионов фунтов ввиду истекающего в следующем году контракта. А вот второй оценивается в 50 млн. фунтов.