МЮ определил две альтернативы Де Йонгу

Френки Де Йонг "Манчестер Юнайтед" определил две альтернативы полузащитнику "Барселоны" Френки Де Йонгу.

Де Йонг является целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на летнее трансферное окно, однако "Барселона" не спешит отпускать своего ключевого игрока, а сам Френки испытывает большие сомнения насчет "красных дьяволов".

Отсутствие прогресса в переговорах по Де Йонгу заставило "Юнайтед" обратить внимание на альтернативные цели, и в качестве таковых "дьяволы" определили двух игроков с опытом выступлений в Премьер-Лиге.

Как сообщает talkSPORT, речь идет о Юри Тилемансе из "Лестера" и Рубене Невеше из "Вулверхэмптона". Первый из них может быть доступен для трансфера за 30-35 миллионов фунтов ввиду истекающего в следующем году контракта. А вот второй оценивается в 50 млн. фунтов.


Метки Вулверхэмптон, Лестер, Манчестер Юнайтед, Невеш, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. insomniac 12.07.2022 07:58 # insomniac
    невеша забирать любой ценой. тилеманс для ротации сойдет.

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  2. quavo 12.07.2022 07:55 # quavo
    что тилеманс что де йонг, две параши для середняков. невешу пора на повышение.

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  3. arhangel777 12.07.2022 07:19 # arhangel777
    Де Йонг в приоритете скорее всего только потому что в свое время у Тен Хага в Аяксе играл. А как по мне так лучше бы на Невеша посмотрели более серьезно.

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