"Астон Вилла" арендовала Аугустинссона

"Астон Вилла" взяла в аренду на сезон 2022/23 защитника "Севильи" Людвига Аугустинссона.

По информации The Athletic, аренда Аугустинссона обойдется "Вилле" в 500,000 фунтов. Также бирмингемский клуб получил опцию выкупа 28-летнего шведа.



В новом сезоне Людвиг будет соперничать за позицию левого защитника с Люкой Динем, чей предыдущий конкурент в лице Мэтта Таргетта был продан в "Ньюкасл".



За плечами у Аугустинссона 46 матчей за сборную Швеции, а также опыт выступлений в Лиге Чемпионов и Лиге Европы на клубном уровне. В "Севилье" Людвиг провел всего один сезон, до этого поиграв за "Вердер", "Копенгаген", "Гетеборг" и "Броммапойкарну".



Добавим, что Аугустинссон стал уже четвертым новичком "Виллы" этим летом после Робина Ольсена, Диего Карлоса и Бубакара Камара. Также "вилланы" выкупили Филиппе Коутиньо у "Барселоны".