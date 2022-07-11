Уилшир возглавил команду U-18 "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир был назначен главным тренером юношеской команды "канониров" U-18.

Напомним, только на прошлой неделе 30-летний Уилшир объявил о завершении игровой карьеры. Джек так и не смог преодолеть последствия череды травм, преследовавших его последние годы.



Уилшир сам является продуктом академии "Арсенала". Дебютировав за первую команду в 16 лет, с 2008 по 2018 год Джек сыграл 197 матчей за "канониров".



На "Эмирейтс" решили использовать с выгодой для себя опыт Уилшира и его привязанность к клубу. Теперь Джек сам будет работать в академии под надзором ее главы Пера Мертезакера, который был его партнером на поле.



"Эта роль — огромная честь для меня. Это не секрет, что я люблю этот клуб. Я люблю наши ценности и принципы, и вы знаете, что я провел в академии значительную часть своей жизни, некоторые из своих лучших дней".



"Это большая возможность для меня, и я готов. Я голоден, и мне не терпится начать помогать этим молодым игрокам раскрыться и стать как можно лучше на поле и за его пределами".



"Быть частью семьи "Арсенала" — это особенное ощущение. Оно никогда не покидало меня, и даже когда я ушел на несколько лет, мое сердце всегда было с "Арсеналом", — сообщил Уилшир.