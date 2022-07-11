Уилшир возглавил команду U-18 "Арсенала"

Джек Уилшир Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир был назначен главным тренером юношеской команды "канониров" U-18.

Напомним, только на прошлой неделе 30-летний Уилшир объявил о завершении игровой карьеры. Джек так и не смог преодолеть последствия череды травм, преследовавших его последние годы.

Уилшир сам является продуктом академии "Арсенала". Дебютировав за первую команду в 16 лет, с 2008 по 2018 год Джек сыграл 197 матчей за "канониров".

На "Эмирейтс" решили использовать с выгодой для себя опыт Уилшира и его привязанность к клубу. Теперь Джек сам будет работать в академии под надзором ее главы Пера Мертезакера, который был его партнером на поле.

"Эта роль — огромная честь для меня. Это не секрет, что я люблю этот клуб. Я люблю наши ценности и принципы, и вы знаете, что я провел в академии значительную часть своей жизни, некоторые из своих лучших дней".

"Это большая возможность для меня, и я готов. Я голоден, и мне не терпится начать помогать этим молодым игрокам раскрыться и стать как можно лучше на поле и за его пределами".

"Быть частью семьи "Арсенала" — это особенное ощущение. Оно никогда не покидало меня, и даже когда я ушел на несколько лет, мое сердце всегда было с "Арсеналом", — сообщил Уилшир.


Метки Арсенал, тренеры, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2022 22:00

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  1. jirrort 11.07.2022 22:32 # jirrort
    Лох переоцененный

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  2. superglor 11.07.2022 22:21 # superglor
    Так U-21 или U-18?
    Так возглавил или будет работать под надзором Мертезакера?

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  3. mixmaster 11.07.2022 22:01 # mixmaster
    суперДжек!

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