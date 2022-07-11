"Челси" и ПСЖ вступили в борьбу за Левандовски
"Челси" и ПСЖ вступили в борьбу за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.
Изначально "Бавария" вообще не собиралась продавать Левандовски этим летом, однако решительный настрой Роберта и его истекающий в следующем году контракт заставили чемпионов Бундеслиги смягчить свою позицию.
Как утверждает The Independent, сейчас "Бавария" готова отпустить Левандовски — но на своих условиях. Клуб из Мюнхена хочет получить за 33-летнего поляка 50 миллионов евро (42.3 млн. фунтов), причем — сразу.
Испытывающая колоссальные финансовые затруднения "Барселона", куда хочет перейти Левандовски, не располагает такими деньгами прямо сейчас, и это оставляет шанс "Челси" и ПСЖ.
По информации издания, "Челси" и ПСЖ уже обозначили свой интерес к Левандовски, которого главный тренер "синих" Томас Тухель рассматривает в качестве более подходящей цели, нежели Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".
11.07.2022 21:00
Просмотров: 1462
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Пенсопитеки бывают разные
Зашкварные, схемкопилящие, красные
Но всем одинаково хочется
На трансферах обосраться по черному
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Эх, Зизу. Рано он закончил. Мог попылить еще 4 года хотя бы. Всяко лучше всяких Погба)
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На Украине подтверждена ликвидация полковника #ВСУ Василия Пинченко — 6 июня он погиб в районе села Богородичное Донецкой области.
Пинченко воевал против Донбасса с 2014 года.
Пинченко прошел обучение в командно-штабном колледже сухопутных войск США. С 2017 по 2020 годы проходил службу в отделе военного сотрудничества Landcom Командования Сухопутных войск НАТО.
На момент ликвидации Пинченко исполнял обязанности командира роты 79-й десантно-штурмовой бригады.
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Man City are back! | Players return from their Summer Holidays!
https://youtu.be/yCkWzSTgZf4
ССЫТЕСЬ, ЧМОХИ???
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Внимание, Арестович признал что он пи***бол.
Спасибо за внимание
Теперь понятно, откуда новость на ТСН
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Что за нах?))))
___________
Вендел интересен «Арсеналу» и «Вест Хэму». Клубы АПЛ делали запросы по игроку «Зенита» (Globo Esporte)
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Кто эти новости накуй высерает... Тупо из пальца высасывают.
Приятно офк, что императоры не лущеркуйцы и туда всех топарей сватают. Но это перебор, каждый день кто-то новый.
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Польские #наёмники ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ под Николаевым. Контратака получилась крайне неудачной, около сотни наёмников были ликвидированы.
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выше петушастер порвалась
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Бля, вот честно, зае6ло.
Как не рон, то неймар, то кунде, то де лигт, то кулибали, то шкриниар, то гвардиол, то акэ, то гнабри, то дембеле, то рафинья, то левандовски, то де йонг, то ваще какуе-то залцпа из спортинга в полузащиту.
Ну что за е6аный трэш.
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А Леве 21 августа исполнится 34. Кто возьмет его за такие деньги - тот последний лох)))))))
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Бля, Зизу в 34 заканчивал карьеру, а Леву пытаются втюхать как будто он 25-летний. Вот это ржака
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Что за евреи в Баварии? Лет 10 назад игрок в таком возрасте был готов вешать бутсы на гвоздь, а теперь суда по цене - это футболист в самом расцвете сил))))
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Значит перейдет в ПСЖ))
я хз, почему игроки не хотят в Челси) Выигрывают ЛЧ по сравнение всякими мешками по типу ПСГ/МС, уж точно лучше сейчас той же Барсы) И деньги есть, тренер, база, город. Я хз))
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мда уж, 50 лямов за деда из бундеслиги
типа лукаку не прессинговал, поэтому не вписался, а левандовски прям мастер прессинга
при этом защей нет, а на место лукаки взяли другого ноющего нигера
грановская вернись, мы все простим
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Расписание АПЛ месяц как известно, а тут ещё таблица прошлого сезона висит.зато бредовый опрос обновлён.
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Кулибали+Гнабри вообще красиво было бы... Прямо супер красиво. Ну и Аке на банку тоже пойдёт, будет подменять Леви Колвилла
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Очередной топчик, который прокинет Челси. А если всё же перейдёт, то похоронит свою карьеру, которая и так на излёте, но ещё мог бы попылить в Барсе или ПСЖ.
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Свежий сербский анекдот
Поймал немец зайца и принес жене, чтобы она его зажарила.
- А как же я его зажарю, если газа нет?
- Ну, на дровах?
- А как же на дровах, если масла нет?
Немец разозлился, схватил зайца и выкинул его через забор.
Заяц, встал, отряхнулся и воскликнул: «СЛАВА РОССИИ!»
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гейпенсионеры))) в своем стиле)
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