"Челси" и ПСЖ вступили в борьбу за Левандовски

"Челси" и ПСЖ вступили в борьбу за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Изначально "Бавария" вообще не собиралась продавать Левандовски этим летом, однако решительный настрой Роберта и его истекающий в следующем году контракт заставили чемпионов Бундеслиги смягчить свою позицию.



Как утверждает The Independent, сейчас "Бавария" готова отпустить Левандовски — но на своих условиях. Клуб из Мюнхена хочет получить за 33-летнего поляка 50 миллионов евро (42.3 млн. фунтов), причем — сразу.



Испытывающая колоссальные финансовые затруднения "Барселона", куда хочет перейти Левандовски, не располагает такими деньгами прямо сейчас, и это оставляет шанс "Челси" и ПСЖ.



По информации издания, "Челси" и ПСЖ уже обозначили свой интерес к Левандовски, которого главный тренер "синих" Томас Тухель рассматривает в качестве более подходящей цели, нежели Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".