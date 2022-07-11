"Фулхэм" приобрел Андреаса Перейру у МЮ

"Фулхэм" объявил о приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейры. Сделка оценивается в 10 миллионов фунтов, включая бонусы.

26-летний Перейра заключил контракт на четыре года и стал уже вторым новичком команды Марку Силвы в это трансферное окно после опорного полузащитника Жоау Палиньи, приглашенного из "Спортинга" за 20 млн. фунтов.



Перейра дебютировал за "Юнайтед" еще в 2014 году, но с тех пор сыграл 75 матчей за "красных дьяволов", также успев побывать в "Гранаде", "Валенсии", "Лацио" и "Фламенго" на правах аренды.



"Я изо всех сил хочу помочь "Фулхэму" оказаться там, где они заслуживают быть. Марку Силва был очень важен для меня. Я много разговаривал с ним, и он стал ключевым фактором в моем переходе сюда", — сообщил Перейра.