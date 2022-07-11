Чилуэлл уверен, что "Челси" поборется за титул в новом сезоне

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл уверен, что "синие" смогут повести борьбу за титул в новом сезоне Премьер-Лиги.

Минувшую кампанию "Челси" завершил в 19 очках позади завоевавшего титул "Манчестер Сити". И хотя "синие" до сих пор не совершили ни одного приобретения в это окно, Чилуэлл убежден, что Томас Тухель поведет команду к самым высоким целям.



"Мы, игроки, уверены в своем тренере. Мы знаем, что у нас не может быть тренера лучше".



"Это не просто слова — он правда невероятен. Думаю, он обладает большим доверием с нашей стороны. А теперь, когда эта неопределенность (с владельцем клуба) была снята, мы должны сосредоточиться на работе и на достижении стабильных результатов".



"У нас есть все необходимое на следующий сезон. Нам просто нужно работать сообща, чтобы это (борьба за титул) стало возможным. "Ливерпуль" и "Сити" задавали стандарты в последние пять лет. Любая другая команда стремится к установленной ими планке".



"Будучи игроком "Челси", я думаю, что мы ближе других. Временами в прошлом сезоне мы показывали, что способны соперничать с ними, однако нам не хватило стабильности для всей дистанции".



"Мы, игроки и персонал, хотим сражаться за титул и говорить об этом. У нас есть талант, и мы показали это в Лиге Чемпионов и на старте прошлого сезона. Мы победили "Ювентус" 4:0 в Лиге Чемпионов. Нам просто нужна стабильность", — цитирует Чилуэлла Evening Standard.