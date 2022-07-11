Предложение "Эвертона" по Гиббс-Уайту отклонено

Морган Гиббс-Уайт "Эвертон" предложил 25 миллионов фунтов за полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта, однако в ответ услышал отказ.

Ранее этим летом "Эвертон" выручил 50 млн. фунтов, не считая бонусов, с продажи нападающего Ришарлисона в "Тоттенхэм".

Половину этой суммы главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард решил потратить на Гиббс-Уайта, который минувший сезон провел в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, забив 12 голов в 37 матчах с позиции атакующего полузащитника.

Однако Sky Sports сообщает, что стартовое предложение "Эвертона" по игроку молодежной сборной Англии было отклонено.

Более того, волки" вообще не помышляют о продаже 22-летнего Гиббс-Уайта, планируя интегрировать того в команду Бруну Лаже в новом сезоне.

Добавим, Гиббс-Уайт является продуктом академии "Вулверхэмптона", сыграв 86 матчей за "волков" после своего дебюта в январе 2017. Правда, в Премьер-Лиге Морган провел всего 20 поединков.


Метки Вулверхэмптон, Гиббс-Уайт, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2022 18:00

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