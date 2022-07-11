"Кристал Пэлас" купил Шейка Дукуре

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении полузащитника "Ланса" Шейка Дукуре. Трансфер оценивается в 22 миллиона фунтов, включая бонусы.

Дукуре с самого начала считался трансферной целью номер один на это окно для главного тренера "Пэлас" Патрика Виейра, который является большим поклонником Шейка со времен своей работы в "Ницце".



В итоге Виейра удалось заполучить 22-летнего малийца, который заключил с "орлами" контракт до 2027 года.



В минувшем сезоне Дукуре сыграл 34 матча в Лиге 1, что позволило "Лансу, за который он выступал с 2018 года, финишировать на седьмом месте.



"Приход Шейка — это очередной заявление о намерениях, демонстрирующее наши амбиции по дальнейшему усилению состава этим летом", — сообщил президент "Пэлас" Стив Пэриш.