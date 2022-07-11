Магуайр останется капитаном "Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр сохранит за собой капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед" на сезон 2022/23.

По ходу минувшего сезона появились слухи, что временный наставник "Юнайтед" Ральф Рангник задумывается о том, чтобы забрать повязку у Магуайра и передать ее нападащему Криштиану Роналду.



Рангник так и не решился на этот шаг, а его сменщик Эрик Тен Хаг даже не помышляет о смене капитана.



"Харри Магуайр будет капитаном. Он является капитаном уже более года. Он очень преуспел в этой роли. У меня нет сомнений насчет этого", — цитирует Тен Хага BBC.