Магуайр останется капитаном "Юнайтед"
Защитник Харри Магуайр сохранит за собой капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед" на сезон 2022/23.
По ходу минувшего сезона появились слухи, что временный наставник "Юнайтед" Ральф Рангник задумывается о том, чтобы забрать повязку у Магуайра и передать ее нападащему Криштиану Роналду.
Рангник так и не решился на этот шаг, а его сменщик Эрик Тен Хаг даже не помышляет о смене капитана.
"Харри Магуайр будет капитаном. Он является капитаном уже более года. Он очень преуспел в этой роли. У меня нет сомнений насчет этого", — цитирует Тен Хага BBC.
11.07.2022 16:00
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это пиздец)
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КОРОЛЬ!!!
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