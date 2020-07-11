Тен Хаг: "Роналду не продается"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду не продается.
Роналду должен был вернуться из отпуска и приступить к тренировкам еще в прошлый понедельник, но по "семейным причинам" этого не произошло. В результате "Юнайтед" улетел в предсезонное турне по Таиланду и Австралии без Криштиану.
Согласно слухам, Роналду попросил отпустить его из клуба, однако Тен Хаг это не подтверждает и находится в предвкушении совместной работы с 37-летним португальцем.
"Мы строим планы на этом сезон, рассчитывая на Роналду, вот и все. Я предвкушаю совместную работу с ним".
"Хочет ли Роналду уйти? Он не говорил мне этого. Я читал, что пишут в газетах, но, как я уже сказал, Криштиану не продается, он в наших планах, и мы хотим добиваться успеха вместе".
"Я разговаривал с ним до того, как возникла эта проблема. Это был действительно хороший разговор", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
11.07.2022 15:00
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Последние комментарии:
Ну вот зачем?! Роналду — звезда, ему много лет, столько всего за плечами. Он пропускает тренировки не хочет играть за Мюмю. Блиать, зачем его держать?? Он же заруинит раздевалку.
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цену набивают, либо клуб, в своих целях, продавил ему этот минус. вообще печальная ситуация у холландца пока - трансферов нормальных нет, большинство интересов - полуфабрикаты из эредивизи + этот пенсионер дизморальщик
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Ооооооооооооооой как заебись!
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