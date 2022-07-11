Поль Погба вернулся в "Ювентус"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба официально воссоединился с "Ювентусом".

Именно из "Ювентуса" Погба прибыл в "Юнайтед" шесть лет назад в статусе самого дорогого игрока мира. Тогда "красные дьяволы" отдали за Поля 89 миллионов фунтов.



Однако реализовать свой потенциал на "Олд Траффорд" Погба не удалось. Поль запомнился игроком, который играет по настроению и не может демонстрировать футбол стабильно высокого качества.



Достоверно известно, что "Юнайтед" пытался предотвратить уход Погба. Из недавно вышедшего в свет документального фильма Поля можно узнать, что "красные дьяволы" сделали игроку сборной Франции два предложения о новом контракте.



Однако Погба посчитал, что "Юнайтед" припозднился с продлением сотрудничества и предложил ему недостаточно выгодные условия. В итоге 29-летний полузащитник второй раз за карьеру покинул Манчестер свободным агентом.



За два своих периода в "Юнайтед" Погба забил 39 голов в 233 матчах, выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы при Жозе Моуриньо.



Добавим, контракт Погба с "Ювентусом" рассчитан до июня 2026.