Поль Погба вернулся в "Ювентус"

Поль Погба Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба официально воссоединился с "Ювентусом".

Именно из "Ювентуса" Погба прибыл в "Юнайтед" шесть лет назад в статусе самого дорогого игрока мира. Тогда "красные дьяволы" отдали за Поля 89 миллионов фунтов.

Однако реализовать свой потенциал на "Олд Траффорд" Погба не удалось. Поль запомнился игроком, который играет по настроению и не может демонстрировать футбол стабильно высокого качества.

Достоверно известно, что "Юнайтед" пытался предотвратить уход Погба. Из недавно вышедшего в свет документального фильма Поля можно узнать, что "красные дьяволы" сделали игроку сборной Франции два предложения о новом контракте.

Однако Погба посчитал, что "Юнайтед" припозднился с продлением сотрудничества и предложил ему недостаточно выгодные условия. В итоге 29-летний полузащитник второй раз за карьеру покинул Манчестер свободным агентом.

За два своих периода в "Юнайтед" Погба забил 39 голов в 233 матчах, выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы при Жозе Моуриньо.

Добавим, контракт Погба с "Ювентусом" рассчитан до июня 2026.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, трансферы, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 11.07.2022 15:45 # kipeloff89
    хороший трансфер
    за сезон 10ку причесок сменит 100%

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  2. alexomck 11.07.2022 15:18 # alexomck
    на повышение пошел.

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  3. avetis 11.07.2022 14:45 # avetis
    Через два года обновят мировой рекорд и купят обратно в МЮ, за условные 250-300 млн))

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  4. superglor 11.07.2022 14:02 # superglor
    Была уже такая новость, зачем повторяться?
    http://fapl.ru/posts/17670/?c=1

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