Неко Уильямс сменил "Ливерпуль" на "Форест"

Неко Уильямс "Ноттингем Форест" совершил свое шестое приобретение этим летом, оформив переход правого защитника Неко Уильямса из "Ливерпуля".

21-летний Уильямс, за которого "Форест" отдал 17 миллионов фунтов, заключил с новичком Премьер-Лиги контракт до 2026 года.

Вторую половину минувшего сезона Уильямс убедительно провел на правах аренды в "Фулхэме", который выиграл Чемпионшип и хотел выкупить Неко, однако "лесники" оказались расторопнее.

Вообще, Уильямс является продуктом академии "Ливерпуля", сыграв 33 матча за первую команду "красных". Валлиец покидает "Энфилд" с медалями победителя Премьер-Лиги, клубного Чемпионата Мира и Кубка Лиги.

"Разговор с главным тренером показал мне огромные амбиции этого клуба, и мне не терпится присоединиться к своим новым партнерам по команде и подготовиться к ожидающему нас впереди испытанию", — сообщил Уильямс.


Метки Ливерпуль, Ноттингем Форест, трансферы, Уильямс

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2022 13:00

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  1. skydreams 11.07.2022 13:35 # skydreams
    Ливерпуки конечно умеют свой хлам спихивать. Солянку Борнмуту, Брюстера Шеффилду, теперь этого ноунейма за 17.

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  2. electric 11.07.2022 13:02 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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