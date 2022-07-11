Неко Уильямс сменил "Ливерпуль" на "Форест"
"Ноттингем Форест" совершил свое шестое приобретение этим летом, оформив переход правого защитника Неко Уильямса из "Ливерпуля".
21-летний Уильямс, за которого "Форест" отдал 17 миллионов фунтов, заключил с новичком Премьер-Лиги контракт до 2026 года.
Вторую половину минувшего сезона Уильямс убедительно провел на правах аренды в "Фулхэме", который выиграл Чемпионшип и хотел выкупить Неко, однако "лесники" оказались расторопнее.
Вообще, Уильямс является продуктом академии "Ливерпуля", сыграв 33 матча за первую команду "красных". Валлиец покидает "Энфилд" с медалями победителя Премьер-Лиги, клубного Чемпионата Мира и Кубка Лиги.
"Разговор с главным тренером показал мне огромные амбиции этого клуба, и мне не терпится присоединиться к своим новым партнерам по команде и подготовиться к ожидающему нас впереди испытанию", — сообщил Уильямс.
11.07.2022 13:00
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Ливерпуки конечно умеют свой хлам спихивать. Солянку Борнмуту, Брюстера Шеффилду, теперь этого ноунейма за 17.
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КНЯЗЬ!!!
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