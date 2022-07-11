Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" не стал бороться за Беллингема

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему его клуб не стал бороться за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема этим летом.

Ожидалось, что солидный возраст Джеймса Милнера, Джордана Хендерсона и Тиаго Алькантары подтолкнет Клоппа к приглашению центрального полузащитника в это трансферное окно.



Однако 19-летний Беллингем, которого "Ливерпуль" хотел больше всего, оказался недоступен для трансфера, поэтому Клопп просто решил отложить покупку нужного игрока на следующее лето. Юрген вообще не считает центр поля проблемной зоной для "красных".



"Он не на рынке, и это первая проблема с этим игроком. Ну, это единственная проблема с этим игроком".



"Скажите мне, зачем мне приглашать кого-нибудь, если ничего не изменится? Я не понимаю. Люди говорят мне об этих дискуссиях, но приглашение полузащитника — это последнее, что приходило мне в голову. Я могу подтвердить, что мы больше никого не купим, если никто не попросит отпустить его, а пока никто не попросил", — цитирует Клоппа The Telegraph.