Руни согласился возглавить "Ди Си Юнайтед"
Уэйн Руни согласился вернуться в клуб МЛС "Ди Си Юнайтед" в качестве главного тренера.
Последние 18 месяцев Руни провел на тренерском мостике "Дерби", покинув вылетевший в Лигу Один клуб в июне.
В данный момент 36-летний англичанин уже находится в Вашингтоне, где он выступал как игрок с 2018 по 2020 год.
По информации The Telegraph, Руни дал согласие возглавить "Ди Си Юнайтед", который набрал очков меньше среди всех 28 команд МЛС, а на дня был бил "Филадельфией Юнион" со счетом 7:0.
11.07.2022 11:00
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