Деннис и Корне были предложены "Ньюкаслу"

Вингеры Эммануэль Деннис из "Уотфорда" и Максвел Корне из "Бернли" были предложены "Ньюкаслу".

Этим летом "Ньюкасл" находится в поисках усиления передней линии, однако Уго Экитике, которого "сороки" хотели еще в январе, вероятно, останется в "Реймсе".



В данный момент у главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау есть только Крис Вуд и Каллум Уилсон из числа центральных нападающих. А также способный сыграть на этой позиции Жоэлинтон.



Как сообщает The Chronicle, решением для "сорок" могут стать Деннис или Корне, чьи клубы покинули Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона.



Являясь номинально вингерами, Эммануэль и Максвел проявили себя в качестве нападающих, забив 10 и девять голов, соответственно, в рамках Премьер-Лиги.