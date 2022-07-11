Деннис и Корне были предложены "Ньюкаслу"
Вингеры Эммануэль Деннис из "Уотфорда" и Максвел Корне из "Бернли" были предложены "Ньюкаслу".
Этим летом "Ньюкасл" находится в поисках усиления передней линии, однако Уго Экитике, которого "сороки" хотели еще в январе, вероятно, останется в "Реймсе".
В данный момент у главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау есть только Крис Вуд и Каллум Уилсон из числа центральных нападающих. А также способный сыграть на этой позиции Жоэлинтон.
Как сообщает The Chronicle, решением для "сорок" могут стать Деннис или Корне, чьи клубы покинули Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона.
Являясь номинально вингерами, Эммануэль и Максвел проявили себя в качестве нападающих, забив 10 и девять голов, соответственно, в рамках Премьер-Лиги.
11.07.2022 10:00
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