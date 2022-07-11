Клопп рассказал, что игра Нуньеса против "Ливерпуля" убедила его купить Дарвина

Дарвин Нуньес и Алиссон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что игра Дарвина Нуньеса в очных матчах против "красных" убедила его купить уругвайского нападающего.

Ранее этим летом "Ливерпуль" приобрел Нуньеса у "Порту" по сделке, стоимость которой может вырасти до рекордных для мерсисайдского клуба 85 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Дарвин забил 27 голов за "Порту", отличившись в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", и это имело решающее значение для Клоппа.

"Когда он играл против нас, это произвело огромное впечатление".

"Когда ты готовишься к "Порту", ты заранее знаешь сложность испытания. Мы изучили абсолютно все насчет соперника, поэтому мы точно знали качества Дарвина".

"Было неясно, сыграет ли он в первом матче, потому что он едва вернулся из сборной. Но было ясно, что он очень хорош. А когда ты видишь это своими глазами, это производит огромное впечатление", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Клопп, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2022 09:00

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  1. electric 11.07.2022 10:31 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  2. bulbinsky 11.07.2022 09:40 # bulbinsky
    Миха, какой ещё нах Порто?
    Ты статьи сам выдумывать начал?
    С каких это пор Benfica переводится как Порто

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  3. true-manc 11.07.2022 09:32 # true-manc
    пока нормальные клубы в 2к22-м задействуют скаутов и аналитиков, тупая скузня как в середине 20го века покупает игроков соперников, чья игра их типо впечатлила воочию, ору с отсталых долбоебов)))

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  4. liverpoolec23 11.07.2022 09:17 # liverpoolec23
    ИМПЕРАТОР!!!

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