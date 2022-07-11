Клопп рассказал, что игра Нуньеса против "Ливерпуля" убедила его купить Дарвина

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что игра Дарвина Нуньеса в очных матчах против "красных" убедила его купить уругвайского нападающего.

Ранее этим летом "Ливерпуль" приобрел Нуньеса у "Порту" по сделке, стоимость которой может вырасти до рекордных для мерсисайдского клуба 85 миллионов фунтов.



В минувшем сезоне Дарвин забил 27 голов за "Порту", отличившись в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", и это имело решающее значение для Клоппа.



"Когда он играл против нас, это произвело огромное впечатление".



"Когда ты готовишься к "Порту", ты заранее знаешь сложность испытания. Мы изучили абсолютно все насчет соперника, поэтому мы точно знали качества Дарвина".



"Было неясно, сыграет ли он в первом матче, потому что он едва вернулся из сборной. Но было ясно, что он очень хорош. А когда ты видишь это своими глазами, это производит огромное впечатление", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".