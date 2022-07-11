Клопп рассказал, что игра Нуньеса против "Ливерпуля" убедила его купить Дарвина
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что игра Дарвина Нуньеса в очных матчах против "красных" убедила его купить уругвайского нападающего.
Ранее этим летом "Ливерпуль" приобрел Нуньеса у "Порту" по сделке, стоимость которой может вырасти до рекордных для мерсисайдского клуба 85 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Дарвин забил 27 голов за "Порту", отличившись в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", и это имело решающее значение для Клоппа.
"Когда он играл против нас, это произвело огромное впечатление".
"Когда ты готовишься к "Порту", ты заранее знаешь сложность испытания. Мы изучили абсолютно все насчет соперника, поэтому мы точно знали качества Дарвина".
"Было неясно, сыграет ли он в первом матче, потому что он едва вернулся из сборной. Но было ясно, что он очень хорош. А когда ты видишь это своими глазами, это производит огромное впечатление", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
11.07.2022 09:00
Просмотров: 1185
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КНЯЗИ!!!
(ответить)
Миха, какой ещё нах Порто?
Ты статьи сам выдумывать начал?
С каких это пор Benfica переводится как Порто
(ответить)
пока нормальные клубы в 2к22-м задействуют скаутов и аналитиков, тупая скузня как в середине 20го века покупает игроков соперников, чья игра их типо впечатлила воочию, ору с отсталых долбоебов)))
(ответить)
ИМПЕРАТОР!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий