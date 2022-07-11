Холанд назвал команду, против которой хочет сыграть больше всего
Новичок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал команду Премьер-Лиги, против которой ему не терпится сыграть больше всего.
Перебравшись в "Сити" из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов, сейчас Холанд начинает подготовку к своему дебютному сезону в Премьер-Лиге.
Эрлинг уже находится в предвкушении дерби против "Манчестер Юнайтед", чей бывший капитан Рой Кин в свое время сломал карьеру его отца Альф-Инге.
"Против какой команды мне не терпится сыграть больше всего? Мне не нравится произносить эти слова, но... Это "Манчестер Юнайтед", — цитирует Холанда Daily Mirror.
11.07.2022 08:00
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Это потому что там Магуаер?)
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Очередная выскачка,которая приехала за деньгами.
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КОРОЛЬ!!!
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Внук Дольф Лунгрена)))
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Очередной е#арь чертей)
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