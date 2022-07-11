Холанд назвал команду, против которой хочет сыграть больше всего

Эрлинг Холанд Новичок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал команду Премьер-Лиги, против которой ему не терпится сыграть больше всего.

Перебравшись в "Сити" из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов, сейчас Холанд начинает подготовку к своему дебютному сезону в Премьер-Лиге.

Эрлинг уже находится в предвкушении дерби против "Манчестер Юнайтед", чей бывший капитан Рой Кин в свое время сломал карьеру его отца Альф-Инге.

"Против какой команды мне не терпится сыграть больше всего? Мне не нравится произносить эти слова, но... Это "Манчестер Юнайтед", — цитирует Холанда Daily Mirror.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 3994

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Последние комментарии:




  1. murmir 11.07.2022 10:31 # murmir
    Это потому что там Магуаер?)

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  2. liverpoolec23 11.07.2022 09:14 # liverpoolec23
    Очередная выскачка,которая приехала за деньгами.

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  3. asnural 11.07.2022 08:37 # asnural
    Как бы и сыну Джонс не сломал

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  4. true-manc 11.07.2022 08:12 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  5. mansoor 11.07.2022 08:09 # mansoor
    Внук Дольф Лунгрена)))

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  6. intellect 11.07.2022 08:06 # intellect
    Очередной е#арь чертей)

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