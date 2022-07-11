"Барселона" выигрывает борьбу за Рафинью
"Барселона", вероятно, опередит "Челси" в борьбе за вингера "Лидса" Рафинью.
"Челси" еще в прошлом месяце договорился с "Лидсом" о размере компенсации за Рафинью — для заключения сделки "синим" требовалось лишь согласие самого игрока.
Но как раз сам игрок настроен на переход в "Барселону", у которой изначально не было денег на столь дорогостоящий трансфер.
Тем не менее, продажа части прав на телетрансляции Ла Лиги позволила "Барселоне" предложить за Рафинью 63 миллиона фунтов, включая 8 млн. фунтов в виде бонусов.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь 25-летний бразилец должен осуществить свою мечту и перейти в "Барселону".
11.07.2022 07:00
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Последние комментарии:
в это ТО Пенсам исключительно везет:
1) Не будет Де Лигта, уровень игры которого оставляет желать лучшего
2) Не перейдет Рафинья, который не усиление для Синих
3) Не будет травматичного Дембеле с неадекватной ЗП
Есть удача в жизни
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Но вить, но вить.... Щолске?!!!!!
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