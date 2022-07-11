"Барселона" выигрывает борьбу за Рафинью

"Барселона", вероятно, опередит "Челси" в борьбе за вингера "Лидса" Рафинью.

"Челси" еще в прошлом месяце договорился с "Лидсом" о размере компенсации за Рафинью — для заключения сделки "синим" требовалось лишь согласие самого игрока.



Но как раз сам игрок настроен на переход в "Барселону", у которой изначально не было денег на столь дорогостоящий трансфер.



Тем не менее, продажа части прав на телетрансляции Ла Лиги позволила "Барселоне" предложить за Рафинью 63 миллиона фунтов, включая 8 млн. фунтов в виде бонусов.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь 25-летний бразилец должен осуществить свою мечту и перейти в "Барселону".