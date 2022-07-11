"Барселона" выигрывает борьбу за Рафинью

Рафинья "Барселона", вероятно, опередит "Челси" в борьбе за вингера "Лидса" Рафинью.

"Челси" еще в прошлом месяце договорился с "Лидсом" о размере компенсации за Рафинью — для заключения сделки "синим" требовалось лишь согласие самого игрока.

Но как раз сам игрок настроен на переход в "Барселону", у которой изначально не было денег на столь дорогостоящий трансфер.

Тем не менее, продажа части прав на телетрансляции Ла Лиги позволила "Барселоне" предложить за Рафинью 63 миллиона фунтов, включая 8 млн. фунтов в виде бонусов.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь 25-летний бразилец должен осуществить свою мечту и перейти в "Барселону".


Метки Барселона, Лидс, Рафинья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2022 07:00

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  1. staryi-eblan 11.07.2022 07:24 # staryi-eblan
    в это ТО Пенсам исключительно везет:

    1) Не будет Де Лигта, уровень игры которого оставляет желать лучшего

    2) Не перейдет Рафинья, который не усиление для Синих

    3) Не будет травматичного Дембеле с неадекватной ЗП


    Есть удача в жизни

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  2. largo-winch 11.07.2022 07:06 # largo-winch
    Но вить, но вить.... Щолске?!!!!!

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