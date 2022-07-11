Светская хроника за понедельник

Харри Кейн может заменить Роберта Левандовски в "Баварии". "Челси" готов купить Калиду Кулибали. Френки Де Йонг откажет "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Бавария" обдумывает приглашение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в качестве замены для Роберта Левандовски. (Kicker)



"Челси" и ПСЖ готовы побороться за Левандовски, если переход того в "Барселону" не материализуется. (Daily Mail)



"Челси" готов заплатить 34 миллиона фунтов, в которые "Наполи" оценивает 31-летнего защитника Калиду Кулибали. (Corriere dello Sport)



"Ювентус" собирается купить Кулибали на деньги, вырученные с продажи защитника Маттейса Де Лигта. (Tuttosport)



"Манчестер Сити" готов заплатить 76 млн. фунтов за Де Лигта. (Tutto Juve)



"Сити" купит другого защитника, если Натан Аке уйдет в "Челси". (Fabrizio Romano)



"Барселона" уверена, что сможет позволить себе полузащитника "Сити" Бернарду Силву. (Mundo Deportivo)



"Вест Хэм" переключился на вингера "Ромы" Джастина Клюйверта после отказа Арно Данжумы из "Вильярреала". (Gazzetta dello Sport)



"Арсенал" предложил 6.4 млн. фунтов за левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо. (A Bola)



"Арсенал" не делал предложение по полузащитнику "Челси" Нголо Канте. (Fabrizio Romano)



Конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за Канте готов составить "Манчестер Юнайтед". (Daily Express)



"Манчестер Юнайтед" по-прежнему уверен в сделке с полузащитником Кристианом Эриксеном. (ESPN)



Услуги экс-нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы были предложены "Юнайтед". (Daily Star)



Полузащитник Френки Де Йонг откажет "Юнайтед", потому что хочет остаться в "Барселоне". (Sport)



"Саутгемптон" надеется приобрести нападающего "Лиона" Муссу Дембеле за 10 млн. фунтов. (The Sun)



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