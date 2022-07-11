Бергвейн уверен, что ушел на повышение
Вингер Стивен Бергвейн убежден, что ушел на повышение, сменив "Тоттенхэм" на "Аякс".
Проведя вторую половину минувшего сезона в глубоком запасе в "Тоттенхэме", на днях Бергвейн оформил свое возвращение в "Аякс" за 26.5 млн. фунтов.
24-летний голландец не смог раскрыться за два с половиной года в Северном Лондоне, но чувствует, что теперь будет выступать за более сильную команду.
"Я был слегка шокирован. Вообще-то, я не ожидал этого".
"Но да, там я оставался вне стартового состава, и я просто хочу играть. А когда у тебя есть возможность вернуться в "Аякс", это весьма заманчиво. Они всегда хорошо выступают в чемпионате и Лиге Чемпионов. Так что это шаг на повышение для меня", — сообщил Бергвейн официальному веб-сайту "Аякса".
11.07.2022 00:05
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