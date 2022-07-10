Лапорт исключает свой уход из "Сити"

Защитник Эмерик Лапорт исключил свой уход из "Манчестер Сити" этим летом.

По информации Evening Standard, некоторое время назад свой запрос насчет 28-летнего Лапорта сделал "Челси", однако "Сити" ответил решительным отказом.



Сам Эмерик тоже не планирует прекращать это сотрудничество, особенно после столь убедительного сезона, в котором "горожане" вновь выиграли Премьер-Лигу.



"Да, я завоевал четыре титула лиги. Но всего у меня 11 трофеев. Это не только Премьер-Лига. Это было очень успешное время для клуба и меня. Я рад приносить пользу, помогая выигрывать Премьер-Лигу".



"Я супердоволен, как провел этот сезон, несмотря на полученную в концовке травму. Я продержался почти до самого конца".



"Да, я остаюсь на следующий сезон. Я суперсчастлив и нахожусь в отличной форме, как и команда. У нас остается единственная цель, которая пока не была достигнута, и это Лига Чемпионов. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть ее в следующем году".



"Возвращение в Лигу 1? Сейчас это не вариант. У меня остается еще три года по контракту. Я счастлив здесь, а клуб доволен мной".



"Я играю много минут — среди центральных защитников у меня их больше всего. Я подаю пример, и я очень рад, что тренер и "Манчестер Сити" верят в меня. Поэтому почему бы не задержаться здесь подольше?" — цитирует Лапорта Evening Standard.