Стерлинг проходит медобследование в "Челси"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг проходит медобследование в "Челси".

Накануне стало известно, что "Сити" согласился отпустить Стерлинга в "Челси" за 50 миллионов фунтов, включая бонусы.

"Горожане" были вынуждены пойти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге, поскольку Рахим отказался от продления своего истекающего в следующем году контракту и сообщил клубу о желании откликнуться на новый вызов.

На "Стэмфорд Бридж" 27-летнему игроку сборной Англии предстоит заключить контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев и зарплатой в 315,000 фунтов в неделю.

И Evening Standard утверждает, что сделка будет оформлена без промедления — Стерлинг уже находится в Лондоне и вечер воскресенья посвятил прохождения медобследования.

Когда все формальности будут завершены, а контракт будет подписан, Стерлинг сразу же вылетит в Соединенные Штаты, где команда Томаса Тухеля совершает предсезонное турне.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 10.07.2022 22:49 # hunter022
    Зеленский: "[Нужно] покарать Россию — страну-террориста — за все совершенное против Украины и международного правопорядка"

    #Зеленский обещает, что в течение "ближайших недель" будет добиваться признания "преступлений России" по всему миру. А российских "военных преступников", обещает он, будут ловить по всему миру даже в возрасте 90-100 лет


    У Зели кокс заканчивается вызывайте нарколога
    .

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  2. b84 10.07.2022 22:48 # b84
    Соболева кто последний видос смотрел?

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  3. thegodfather 10.07.2022 22:40 # thegodfather
    Четко зае6ум6а

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  4. narcot 10.07.2022 22:40 # narcot
    Красава



    Выпускники-бакалавры факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ устроили флешмоб и пришли в футболках против цензуры на вручение дипломов.

    — Несмотря на то, что сегодня у нас праздник, на нашу профессию совершается активное наступление со стороны государства. Независимые СМИ блокируют или закрывают, несогласных сажают в тюрьмы или ставят клеймо «иноагента», ограничивая в правах. Гайки закручивают и в самом Департаменте медиа ВШЭ, делая его главой человека, который заявлял об отказе от международных стандартов журналистики, а по вечерам на «России-1» рассказывает о том, как украинцы бомбят сами себя, а Запад загнивает.

    Мы не можем быть с этим согласны, поэтому и устроили такую флешмоб-акцию против цензуры и за свободную журналистику. Считаю, что декларация такой позиции равноценна диплому. Хотя журналистами называть себя без корочки можно, а вот без нее — сложновато. — говорит один из выпускников Семен Башкиров.

    Фото: SOTA

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  5. englandonelove 10.07.2022 22:32 # englandonelove
    Чисто интересует мнение экспертов, «калибры» заканчиваются?

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  6. skydreams 10.07.2022 22:29 # skydreams
    На новый год загадаю желание, чтобы вернулся безвиз...

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  7. great-alexander 10.07.2022 22:23 # great-alexander
    315 тысяч фунтов в неделю...
    Это почти полугодой бюджет остатков украины

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  8. jack-4poker 10.07.2022 22:23 # jack-4poker
    теперь челси официально гейклуб

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  9. ian 10.07.2022 22:09 # ian
    — Английская Премьер-Лига
    Холанд хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Сити"

    каждый новичок Сити делает подобное заявление

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  10. true-manc 10.07.2022 22:07 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  11. electric 10.07.2022 22:04 # electric
    Ямайский парикмахер уже в предвкушении. Будет стричь синих овец не хуже голубых.

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