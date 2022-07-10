Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг проходит медобследование в "Челси".

Накануне стало известно, что "Сити" согласился отпустить Стерлинга в "Челси" за 50 миллионов фунтов, включая бонусы.



"Горожане" были вынуждены пойти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге, поскольку Рахим отказался от продления своего истекающего в следующем году контракту и сообщил клубу о желании откликнуться на новый вызов.



На "Стэмфорд Бридж" 27-летнему игроку сборной Англии предстоит заключить контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев и зарплатой в 315,000 фунтов в неделю.



И Evening Standard утверждает, что сделка будет оформлена без промедления — Стерлинг уже находится в Лондоне и вечер воскресенья посвятил прохождения медобследования.



Когда все формальности будут завершены, а контракт будет подписан, Стерлинг сразу же вылетит в Соединенные Штаты, где команда Томаса Тухеля совершает предсезонное турне.