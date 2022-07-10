Стерлинг проходит медобследование в "Челси"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг проходит медобследование в "Челси".
Накануне стало известно, что "Сити" согласился отпустить Стерлинга в "Челси" за 50 миллионов фунтов, включая бонусы.
"Горожане" были вынуждены пойти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге, поскольку Рахим отказался от продления своего истекающего в следующем году контракту и сообщил клубу о желании откликнуться на новый вызов.
На "Стэмфорд Бридж" 27-летнему игроку сборной Англии предстоит заключить контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев и зарплатой в 315,000 фунтов в неделю.
И Evening Standard утверждает, что сделка будет оформлена без промедления — Стерлинг уже находится в Лондоне и вечер воскресенья посвятил прохождения медобследования.
Когда все формальности будут завершены, а контракт будет подписан, Стерлинг сразу же вылетит в Соединенные Штаты, где команда Томаса Тухеля совершает предсезонное турне.
10.07.2022 22:00
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Мы не можем быть с этим согласны, поэтому и устроили такую флешмоб-акцию против цензуры и за свободную журналистику. Считаю, что декларация такой позиции равноценна диплому. Хотя журналистами называть себя без корочки можно, а вот без нее — сложновато. — говорит один из выпускников Семен Башкиров.
Фото: SOTA
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На новый год загадаю желание, чтобы вернулся безвиз...
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315 тысяч фунтов в неделю...
Это почти полугодой бюджет остатков украины
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теперь челси официально гейклуб
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