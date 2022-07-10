"Челси" интересуется Де Лигтом, Упамекано и Кунде
"Челси" хочет купить двух центральных защитников этим летом и сейчас работает над шорт-листом из трех имен.
По информации Evening Standard, в шорт-листе "Челси" значатся Маттейс Де Лигт из "Ювентуса", Дайо Упамекаено из "Баварии" и Жюль Кунде из "Севильи".
Вопреки слухам, "Челси" не признает поражение в борьбе за Де Лигта — владелец "синих" Тодд Бели продоложает переговоры с "Ювентусом" и надеется опередить "Баварию".
Но если Маттейс все же выберет "Баварию", это может открыть дверь к уходу из немецкого гранда Упампекано, который перебрался в Мюнхен только прошлым летом из "РБ Лейпциг".
Наконец, "Челси" еще с прошлого лета пытается убедить "Севилью" отпустить Кунде. Однако в данный момент дальнейшие шаги "синих" в отношении Жюля зависят от того, как будет развиваться ситуация с Де Лигтом.
10.07.2022 20:00
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Все смешалось, кони, люди.
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И ни слова об акэ? Ахуеть
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