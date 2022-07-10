У "Лиона" есть предложения насчет Пакеты

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс подтвердил, что у его клуба есть предложения насчет плеймейкера Лукаса Пакеты, которого связывают с переездом в Премьер-Лигу этим летом.

Пакета блестяще выступает за "Лион" после своего перехода из "Милана" в 2020 году. 24-летний бразилец забил 21 гол и отдал 13 результативных передач в 77 матчах за французский клуб.



Согласно слухам, своей игрой Пакета привлек интерес "Арсенала". Также Лукаса сватают в "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", однако у "Лиона" нет острой необходимости продавать ключевого футболиста.



"Насчет него есть предложения".



"В экономическом плане у нас есть ресурсы, чтобы реализовывать свои идеи и достигать своих целей", — цитирует Оляса Daily Mail.