"Челси" требует от "Барселоны" 7 млн. фунтов за Аспиликуэту

"Челси" требует от "Барселоны" 7 миллионов фунтов за своего капитана Сесара Аспиликуэты.

Как утверждает Evening Standard, Аспиликуэта уже согласовал с "Барселоной" условия личного контракта с "Барселоной". Сесар, если этот трансфер состоится, сможет зарабатывать на "Ноу Камп" 11 млн. фунтов в год, до уплаты налогов.



Аспиликуэта уже обсудил свое возвращение на родину с главным тренером "Челси" Томасом Тухелем и владельцем клуба Тоддом Бели. Боссы "синих" готовы отпустить 32-летнего испанца, но хотят вернуть те 7 млн. фунтов, за которые защитник покупался у "Марселя" в 2012 году.



Уже лишившись Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, Тухель не горит желанием отпускать еще и Аспиликуэту, однако переговоры по Натану Аке из "Манчестер Сити" находятся в завершающей стадии, и это может открыть дверь к переходу Сесара в "Барселону".