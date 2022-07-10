Тухель заблокировал покупку Роналду

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заблокировал покупку нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Назначив себя временно исполняющим обязанности спортивного директора, новый владелец "Челси" Тодд Бели принялся искать звездного игрока, который бы стал знаковым приобретением, символом новой эры.



Бели интересовался Френки Де Йонгом из "Барселоны", Робертом Левандовски из "Баварии", Неймаром из ПСЖ и как раз Роналду, с агентом которого Жорже Мендешем он встречался в Португалии.



Однако Daily Mail утверждает, что Бели готов покупать игроков лишь с благословения Тухеля, а приглашение 37-летнего португальца Томас не одобрил.



Тухель опасается, что Роналду внесет раздор в раздевалку "Челси", как это случилось в "Юнайтед", и что сам Томас повторит судьбу Оле Гуннара Сульшера.



Тухель предпочитает создать более мобильную тройку нападения — из Рахима Стерлинга, Кая Хаверца и Рафиньи.