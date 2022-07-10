Фелан исключен из тренерского штаба "Юнайтед"
Майк Фелан был исключен из тренерского штаба первой команды "Манчестер Юнайтед".
Поработав с легендарным сэром Алексом Фергюсоном с 2008 по 2013 год, в 2019 Фелан вернулся в "Юнайтед", чтобы подставить плечо Оле Гуннару Сульшеру.
Когда в ноябре Сульшер был уволен, в течение одного месяца с "красными дьяволами" попрощались Майкл Кэррик, Киран Маккенна и Мартин Перт, но Фелан остался и стал ассистировать временщику Ральфу Рангнику.
Как сообщает Manchester Evening News, Майку не нашлось места в штабе нового главного тренера Эрика Тен Хага, однако это не означает, что 59-летний англичанин покидает клуб.
Фелан по-прежнему связан контрактом с "Юнайтед", и в данный момент "дьяволы" ведут переговоры с Майком о роли официального представителя клуба.
10.07.2022 16:00
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