Фелан исключен из тренерского штаба "Юнайтед"

Майк Фелан был исключен из тренерского штаба первой команды "Манчестер Юнайтед".

Поработав с легендарным сэром Алексом Фергюсоном с 2008 по 2013 год, в 2019 Фелан вернулся в "Юнайтед", чтобы подставить плечо Оле Гуннару Сульшеру.



Когда в ноябре Сульшер был уволен, в течение одного месяца с "красными дьяволами" попрощались Майкл Кэррик, Киран Маккенна и Мартин Перт, но Фелан остался и стал ассистировать временщику Ральфу Рангнику.



Как сообщает Manchester Evening News, Майку не нашлось места в штабе нового главного тренера Эрика Тен Хага, однако это не означает, что 59-летний англичанин покидает клуб.



Фелан по-прежнему связан контрактом с "Юнайтед", и в данный момент "дьяволы" ведут переговоры с Майком о роли официального представителя клуба.