Стракоша был предложен "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" была предложена возможность подписать бывшего голкипера "Лацио" Томаса Стракошу свободным агентом.
Контракт Стракоши с "Лацио" истек в конце июня, и в данный момент 27-летний игрок сборной Албании находится без клуба.
Как сообщает Daily Mail, сейчас "Юнайтед" выглядит наиболее вероятным направлением для Стракоши, которого ранее также сватали в "Челси" и "Фулхэм".
Дело в том, что "красные дьяволы" нуждаются в дублере для своего первого номера Давида Де Хеа, ведь Дин Хендерсон был отправлен за практикой в "Ноттингем Форест".
Добавим, за семь сезонов в "Лацио" Стракоша сыграл 208 матчей, завоевав два Кубка Италии.
10.07.2022 15:00
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