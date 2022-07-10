Стракоша был предложен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" была предложена возможность подписать бывшего голкипера "Лацио" Томаса Стракошу свободным агентом.

Контракт Стракоши с "Лацио" истек в конце июня, и в данный момент 27-летний игрок сборной Албании находится без клуба.



Как сообщает Daily Mail, сейчас "Юнайтед" выглядит наиболее вероятным направлением для Стракоши, которого ранее также сватали в "Челси" и "Фулхэм".



Дело в том, что "красные дьяволы" нуждаются в дублере для своего первого номера Давида Де Хеа, ведь Дин Хендерсон был отправлен за практикой в "Ноттингем Форест".



Добавим, за семь сезонов в "Лацио" Стракоша сыграл 208 матчей, завоевав два Кубка Италии.