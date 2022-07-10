В Премьер-Лиге нет центрального защитника ниже ростом, чем Мартинес
В случае своего перехода в "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал" Лисандро Мартинес из "Аякса" станет самым низкорослым центральным защитником в Премьер-Лиге.
Согласно свежим слухам, "Юнайтед" выбился в лидеры борьбы за Мартинеса, согласившись заплатить 43 миллиона фунтов, в которые "Аякс" оценивает 24-летнего аргентинца.
Мартинес уже сообщил своему клубу, что хочет продолжить карьеру в Премьер-Лиге. Лисандро не страшат внушительные габариты нападающих, которых ему бы пришлось сдерживать в Англии.
Как отмечает Daily Mail, рост Мартинеса составляет всего 175 сантиметров, и таких низких центральных защитников в Премьер-Лиге сейчас просто нет.
"Ты должен быть физически готовым играть против этих больших нападающих. Нуньес и Холанд едва перешли в "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", они оба под два метра ростом. Ему (Мартинесу) придется на регулярной основе противостоять таким игрокам", — поделился своими опасениями легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд.
10.07.2022 14:00
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Явно лучше шкафа Гвайера так или иначе, этотого олуха обходили все кому не лень.
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