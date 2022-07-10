Фердинанд: "Только Левандовски мог бы заменить Роналду"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски — единственный, кто смог бы стать равноценной заменой Криштиану Роналду.
Как известно, Роналду продолжает бойкотировать тренировки с "Юнайтед" и просит отпустить его из клуба.
Фердинанд не думает, что Криштиану покинет "Олд Траффорд" этим летом, поскольку в данный момент "красным дьяволам" не найти достойной замены 37-летнему португальцу, а трансфер Левандовски выглядит маловероятным.
"Я не представляю себе, что он уйдет. На мой взгляд, это немыслимо. Холанд и Нуньес, которые были бы первым в списке "Юнайтед" ему на замену, отправились в другие клубы".
"Сейчас я вижу только одного игрока, насчет которого я уверен, что он смог бы стать достойной заменой Роналду. Это Левандовски, но похоже на то, что его сердце тяготеет к "Барселоне". Вопрос в том, сможет ли "Барселона" заключить сделку".
"Я допускаю уход Роналду только в том случае, если сперва "Юнайтед" купит Левандовски. Только так. Только если у "Юнайтед" будет готовая замена в лице Левандовски или кого-нибудь еще, кто сможет забить 20-25 голов в следующем сезоне. Но я не ожидаю этого. совершенно не ожидаю", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
10.07.2022 13:00
Просмотров: 428
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
какой же бред. зачем Левандовски играть в ЛЕ?
(ответить)
Пока трансферное окно скама выглядит очень печально. Один Маласиа, которого очень трудно назвать игроком стартового состава. Главное, особо и выбрать не из кого в атакующую линию. Все серьезные мастера либо уже перешли куда хотели, либо не горят желанием оставаться без ЛЧ. Думаю, Левандовски оно и на фиг не надо - играть свои последние годы в ЛЕ и бороться за попадание в четверку.
(ответить)
но это было бы ударом по имиджу. исключено для РОна
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий