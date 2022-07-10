"Ноттингем Форест" приобрел Ричардса

Омар Ричардс "Ноттингем Форест" объявил о приобретении левого защитника "Баварии" Омара Ричардса.

Ричардс заключил с "Форест" четырехлетний контракт и стал уже четвертым новичком "лесников" в это трансферное окно после Дина Хендерсона, Тайво Авоньи, Жулиана Бьянкона и Муссы Ниакате.

Трансфер Ричардса, сыгравшего 17 матчей за "Баварию" во всех соревнованиях в минувшем сезоне, оценивается в 10 миллионов фунтов.

Омар провел в Мюнхене только один сезон, до этого поиграв за "Рединг". Свое же футбольное образование 24-летний англичанин получил в "Фулхэме", в систему которого он попал в 10 лет.


Метки Бавария, Ноттингем Форест, Ричардс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2022 12:00

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  1. electric 10.07.2022 12:15 # electric
    "Ноттингем Форест" объявил о приобретении левого защитника "Баварии" Омара

    Наконец-то эта шарамыга слиняет с сайта михужлы!!

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