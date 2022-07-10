"Нькасл" обдумывает покупку Джека Харрисона

Джек Харрисон "Ньюкасл" обдумывает приобретение вингера "Лидса" Джека Харрисона.

Как сообщает Daily Mail, "Ньюкасл" рассматривает Харрисона в качестве более доступной альтернативы Муссе Диаби из "Байера".

Диаби с самого начала был одной из приоритетных трансферных целей "сорок" на это лето, однако клуб из Леверкузена оценил свою звезду в 60 миллионов фунтов и отказывается идти на уступки.

Что касается Харрисона, то он мог покинуть "Лидс" еще в январе, когда 22-летним англичанином интересовался "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне Джек, бывший игрок "Манчестер Сити", отметился 10 голами и двумя результативными передачами за "белых".


Метки Лидс, Ньюкасл, Харрисон

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2022 11:00

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  1. true-manc 10.07.2022 12:00 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. takernotagiver 10.07.2022 11:11 # takernotagiver
    Клубы в конец оборзели. Что этот Диаби сделал, чтоб тянуть на 60 лямов фунтов?))))))))))))))

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