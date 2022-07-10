"Нькасл" обдумывает покупку Джека Харрисона
"Ньюкасл" обдумывает приобретение вингера "Лидса" Джека Харрисона.
Как сообщает Daily Mail, "Ньюкасл" рассматривает Харрисона в качестве более доступной альтернативы Муссе Диаби из "Байера".
Диаби с самого начала был одной из приоритетных трансферных целей "сорок" на это лето, однако клуб из Леверкузена оценил свою звезду в 60 миллионов фунтов и отказывается идти на уступки.
Что касается Харрисона, то он мог покинуть "Лидс" еще в январе, когда 22-летним англичанином интересовался "Тоттенхэм".
В минувшем сезоне Джек, бывший игрок "Манчестер Сити", отметился 10 голами и двумя результативными передачами за "белых".
10.07.2022 11:00
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КОРОЛЬ!!!
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Клубы в конец оборзели. Что этот Диаби сделал, чтоб тянуть на 60 лямов фунтов?))))))))))))))
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