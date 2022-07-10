"Барселона" повторила предложение "Челси" по Рафинье

"Барселона", наконец, сделала сопоставимое с "Челси" предложение о покупке вингера "Лидса" Рафиньи.

"Челси" еще в прошлом месяце договорился с "Лидсом" о компенсации за Рафинью в размере 60 миллионов фунтов, включая бонусы.



Как сообщает Goal, сейчас аналогичное предложение выдвинула "Барселона". Это произошло после того, как Рафинья пригрозил начать переговоры с "Челси" об условиях личного контракта, если каталонский клуб не достигнет компромисса с "Лидсом" в ближайшие 48 часов.



Таким образом, теперь Рафинья может самостоятельно выбрать между "Челси" и "Барселоной", и на "Элланд Роуд" ожидают, что 25-летний бразилец обретет новое пристанище в ближайшие дни.



Добавим, "Лидс" уже обзавелся заменой Рафинье, купив колумбийца Луиса Синистерру из "Фейеноорда".