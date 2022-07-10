Синклер: "Почеттино мог бы стать преемником Гвардиолы"

Бывший вингер "Манчестер Сити" Тревор Синклер считает, что Маурисио Почеттино годится на роль преемника для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

Как известно, Гвардиола уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту с "Сити", поэтому нельзя исключать, что сезон 2022/23 станет его последним в клубе с "Этихад".



По мнению Синклера, продолжить дело каталонца мог бы Почеттино, который едва был уволен из ПСЖ.



"Ты смотришь на него (Почеттино) и чувствуешь, что он знает, как совладать с большими эго. Кажется, что у него великолепные отношения со своими игроками".



"Не имеет значения, насколько это большие игроки. Мы видели, что ему удается контролировать Месси, Мбаппе и Неймара. Так что в этом плане для него нет угрозы. Он очаровательный человек, и у него хорошо подвешен язык".



"Думаю, "Манчестер Сити" мог бы стать его клубом. Думаю, сейчас он слегка отдохнет от работы, поскольку, уверен, у него нет проблем с деньгами".



"Но я думаю, "Манчестер Сити" мог бы ему подойти. Если Гвардиола уйдет на некотором этапе, Почеттино мог бы стать его преемником", — цитирует Синклера Manchester Evening News.