Мойес рассказал, что "Вест Хэм" предлагал за Филлипса больше, чем "Сити"
Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что его клуб предлагал больше денег за полузащитника Калвина Филлипса, нежели "Манчестер Сити".
В минувший понедельник "Сити" завершил приобретение Филлипса, заплатив "Лидсу" 45 миллионов фунтов.
Калвин мог покинуть родной клуб еще в зимнее трансферное окно, когда его пытался купить "Вест Хэм", однако предложение "молотобойцев" не было принято.
"Мы предлагали больше этого. Мы пытаемся конкурировать с этими большими командами. Если у нас не получилось здесь, мы найдем другой способ поспеть за ними", — цитирует Мойеса Daily Mail.
10.07.2022 08:00
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