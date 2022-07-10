Мойес рассказал, что "Вест Хэм" предлагал за Филлипса больше, чем "Сити"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что его клуб предлагал больше денег за полузащитника Калвина Филлипса, нежели "Манчестер Сити".

В минувший понедельник "Сити" завершил приобретение Филлипса, заплатив "Лидсу" 45 миллионов фунтов.



Калвин мог покинуть родной клуб еще в зимнее трансферное окно, когда его пытался купить "Вест Хэм", однако предложение "молотобойцев" не было принято.



"Мы предлагали больше этого. Мы пытаемся конкурировать с этими большими командами. Если у нас не получилось здесь, мы найдем другой способ поспеть за ними", — цитирует Мойеса Daily Mail.