Мойес рассказал, что "Вест Хэм" предлагал за Филлипса больше, чем "Сити"

Калвин Филлипс Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что его клуб предлагал больше денег за полузащитника Калвина Филлипса, нежели "Манчестер Сити".

В минувший понедельник "Сити" завершил приобретение Филлипса, заплатив "Лидсу" 45 миллионов фунтов.

Калвин мог покинуть родной клуб еще в зимнее трансферное окно, когда его пытался купить "Вест Хэм", однако предложение "молотобойцев" не было принято.

"Мы предлагали больше этого. Мы пытаемся конкурировать с этими большими командами. Если у нас не получилось здесь, мы найдем другой способ поспеть за ними", — цитирует Мойеса Daily Mail.


Метки Вест Хэм, Лидс, Манчестер Сити, Мойес, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2022 08:00

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  1. true-manc 10.07.2022 08:02 # true-manc
    все хотят играть за КОРОЛЕЙ и под руководством великого Пепа

    (ответить)

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