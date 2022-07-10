Бробби откажет "Юнайтед"

Нападающий "РБ Лейпциг" Брайан Бробби, вероятно, откажет "Манчестер Юнайтед" ради возвращения в "Аякс".

Напомним, накануне стало известно, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг лично обратился к 20-летнему Бробби, который провел у него вторую половину минувшего сезона в "Аяксе" на правах аренды.



Интерес "красных дьяволов" к Брайану связан с тем, что Криштиану Роналду выразил желание покинуть "Олд Траффорд" этим летом.



Однако, как утверждает Manchester Evening News, в "Юнайтед" ожидают, что Бробби отвергнет "Юнайтед" и заключит постоянный контракт с чемпионами Эредивизии.



Впрочем, в этой ситуации может быть и выгода для "Юнайтед". После приобретения Бробби "Аякс" может смягчить свою позицию в отношении Антони, которого тоже хочет заполучить Тен Хаг.