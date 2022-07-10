Фоден близок к новому контракту с "Сити"

Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден близок к подписанию нового контракта с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.

Полгода назад "Сити" сделал Фодену предложение о новом контракте с увеличенной до 150,000 фунтов в неделю зарплатой, однако Фил решил дождаться окончания сезона, прежде чем принимать решение о своем будущем.

Этот поступок позволил Фодену получить более выгодное предложение от своего клуба, сообщает Daily Star в эксклюзивном материале. Речь идет о лишних 50,000 фунтов в неделю — или 15 млн. фунтов в течение шести следующих лет, на которые Филу предлагается заключить контракт.

На "Этихад" ожидают, что Фоден заключит новую сделку этим летом. Впрочем, 22-летний англичанин все равно будет получать меньше Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда, которые зарабатывают около 400,000 фунтов в неделю.


Метки контракты, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2022 06:00

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  1. true-manc 10.07.2022 07:30 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. noi39 10.07.2022 07:08 # noi39
    Сопьётся с Грилишем и через пару годков закончит.Такова карма!

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