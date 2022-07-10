Фоден близок к новому контракту с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден близок к подписанию нового контракта с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.

Полгода назад "Сити" сделал Фодену предложение о новом контракте с увеличенной до 150,000 фунтов в неделю зарплатой, однако Фил решил дождаться окончания сезона, прежде чем принимать решение о своем будущем.



Этот поступок позволил Фодену получить более выгодное предложение от своего клуба, сообщает Daily Star в эксклюзивном материале. Речь идет о лишних 50,000 фунтов в неделю — или 15 млн. фунтов в течение шести следующих лет, на которые Филу предлагается заключить контракт.



На "Этихад" ожидают, что Фоден заключит новую сделку этим летом. Впрочем, 22-летний англичанин все равно будет получать меньше Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда, которые зарабатывают около 400,000 фунтов в неделю.