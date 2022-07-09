Кунде может заменить Аке в "Сити"
"Манчестер Сити" рассматривает защитника "Севильи" Жюля Кунде в качестве замены для Натана Аке.
Ранее на текущей неделе стало известно, что Аке уже согласовал условия личного контракта с "Челси". Судя по всему, "Сити" не будет стоять на пути у Натана, который оба своих года на "Этихад" был исключительно игроком ротации.
Как сообщает The Telegraph, в случае продажи Аке главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиолу понадобится новый центральный защитник, и "горожане" уже составили шорт-лист из трех имен.
Во главе этого списка находится как раз 23-летний Кунде, которого "Челси" безуспешно пытается заполучить с прошлого лета.
В качестве альтернатив Жюлю "Сити" рассматривает Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг" и Пау Торреса из "Вильярреала".
09.07.2022 23:00
Просмотров: 527
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он же уже в блевалси перешел.
(ответить)
Кунде нах не нужен + правша тем более
Пау Торрес - это Лапорт на минималках.
Гвардиол был бы лучшим вариантом, великолепен по всем параметрам.
(ответить)
Челси взять хотел Кунде
Получили по манде!
(ответить)
ЭТОГО НЕ БУДЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Вот это реально ржакаааааааа)
(ответить)
ээээ блять втф
(ответить)
УХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
(ответить)
Уахахаххахахахахахахах. Тот, на кого е6онутые глоры Армянси надрачивали 2 года перейдёт к КОРОЛЯМ на банку ))
(ответить)
Оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий