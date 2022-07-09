Кунде может заменить Аке в "Сити"

Жюль Кунде "Манчестер Сити" рассматривает защитника "Севильи" Жюля Кунде в качестве замены для Натана Аке.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Аке уже согласовал условия личного контракта с "Челси". Судя по всему, "Сити" не будет стоять на пути у Натана, который оба своих года на "Этихад" был исключительно игроком ротации.

Как сообщает The Telegraph, в случае продажи Аке главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиолу понадобится новый центральный защитник, и "горожане" уже составили шорт-лист из трех имен.

Во главе этого списка находится как раз 23-летний Кунде, которого "Челси" безуспешно пытается заполучить с прошлого лета.

В качестве альтернатив Жюлю "Сити" рассматривает Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг" и Пау Торреса из "Вильярреала".


Метки Аке, Кунде, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 527

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 09.07.2022 23:54 # hammersmith
    Он же уже в блевалси перешел.

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  2. true-manc 09.07.2022 23:49 # true-manc
    Кунде нах не нужен + правша тем более
    Пау Торрес - это Лапорт на минималках.
    Гвардиол был бы лучшим вариантом, великолепен по всем параметрам.

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  3. superglor 09.07.2022 23:31 # superglor
    Челси взять хотел Кунде
    Получили по манде!

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  4. jirrort 09.07.2022 23:25 # jirrort
    ЭТОГО НЕ БУДЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  5. takernotagiver 09.07.2022 23:23 # takernotagiver
    Вот это реально ржакаааааааа)

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  6. skydreams 09.07.2022 23:23 # skydreams
    ээээ блять втф

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  7. felix-the-cat 09.07.2022 23:21 # felix-the-cat
    УХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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  8. slash-lfc 09.07.2022 23:16 # slash-lfc
    Уахахаххахахахахахахах. Тот, на кого е6онутые глоры Армянси надрачивали 2 года перейдёт к КОРОЛЯМ на банку ))

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  9. mancityman 09.07.2022 23:05 # mancityman
    Оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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