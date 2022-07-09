Кунде может заменить Аке в "Сити"

"Манчестер Сити" рассматривает защитника "Севильи" Жюля Кунде в качестве замены для Натана Аке.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Аке уже согласовал условия личного контракта с "Челси". Судя по всему, "Сити" не будет стоять на пути у Натана, который оба своих года на "Этихад" был исключительно игроком ротации.



Как сообщает The Telegraph, в случае продажи Аке главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиолу понадобится новый центральный защитник, и "горожане" уже составили шорт-лист из трех имен.



Во главе этого списка находится как раз 23-летний Кунде, которого "Челси" безуспешно пытается заполучить с прошлого лета.



В качестве альтернатив Жюлю "Сити" рассматривает Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг" и Пау Торреса из "Вильярреала".