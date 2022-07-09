"Саутгемптон" купил Арибо у "Рейнджерс"

Джо Арибо "Саутгемптон" приобрел полузащитника "Рейнджерс" Джо Арибо по сделке стоимостью 10 миллионов фунтов, включая бонусы.

Пройдя медобследование, 25-летний Арибо заключил с "Саутгемптоном" контракт до 2026 года.

Джо провел в клубе из Глазго три сезона, успев выиграть шотландскую Премьер-Лигу и Кубок Шотландии, а также отметившись голом в финале Лиги Европы минувшего сезона против "Айнтрахта".

Всего Арибо забил 26 голов в своих 148 матчах за "Рейнджерс", до этого также поиграв за "Чарльтон".

Добавим, Джо родился в Лондоне, но выступает за сборную Нигерии, в составе которой сыграл уже 20 матчей.


Метки Арибо, Рейнджерс, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2022 22:00

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