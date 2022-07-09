Данжума отказал "Вест Хэму"

Вингер "Вильярреала" Арно Данжума отказался от перехода в "Вест Хэм".

Данжума присоединился к "Вильярреалу" только прошлым летом, отправившись в Испанию из покинувшего Премьер-Лиги "Борнмута".



С тех пор Арно забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи, а также помог "Вильярреалу" достичь 1/2 финала Лиги Чемпионов.



Своей игрой Данжума привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги, из которых активнее других оказался "Вест Хэм", вступивший в переговоры с "Вильярреалом" о покупке 25-летнего голландца.



Однако Goal может подтвердить, что Данжума решил не возвращаться в Англию. Арно отклонил предложение "молотобойцев", поскольку хочет развить свой успех, достигнутый за дебютный сезон в "Вильярреале".