"Брайтон" обсуждает новый контракт с Кукурельей
"Брайтон" вступил в переговоры со своим левым защитником Марком Кукурельей о новом контракте.
Кукурелья считается приоритетной трансферной целью "Манчестер Сити" по укреплению левого фланга обороны. Также Марка сватали в "Челси".
Ранее на текущей неделе президент "Брайтона" Тони Блум подтвердил, что у его клуба нет предложений по 23-летнему испанцу, который был куплен год назад у "Хетафе" за 15.4 млн. фунтов.
"Пчелы" совершенно не смирились с уходом Кукурельи и сейчас пытаются оградить Марка от интереса больших клубов с помощью нового контракта.
Как сообщает The Athletic, в данный момент переговоры находятся в начальное стадии, а у Кукурельи остается еще четыре года от действующего соглашения.
Издание добавляет, что "Брайтон" отпустит Кукурелью минимум за 50 млн. фунтов — эквивалент суммы, которую "пчелы" получили от "Арсенала" за защитника Бена Уайта прошлым летом.
09.07.2022 20:00
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Ну вот очередное подтверждение тому что Брайтон просто набивает цену и специально поднимает шумиху в сми что бы другие клубы быстрее принимали решение)))
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