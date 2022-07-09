"Брайтон" обсуждает новый контракт с Кукурельей

"Брайтон" вступил в переговоры со своим левым защитником Марком Кукурельей о новом контракте.

Кукурелья считается приоритетной трансферной целью "Манчестер Сити" по укреплению левого фланга обороны. Также Марка сватали в "Челси".



Ранее на текущей неделе президент "Брайтона" Тони Блум подтвердил, что у его клуба нет предложений по 23-летнему испанцу, который был куплен год назад у "Хетафе" за 15.4 млн. фунтов.



"Пчелы" совершенно не смирились с уходом Кукурельи и сейчас пытаются оградить Марка от интереса больших клубов с помощью нового контракта.



Как сообщает The Athletic, в данный момент переговоры находятся в начальное стадии, а у Кукурельи остается еще четыре года от действующего соглашения.



Издание добавляет, что "Брайтон" отпустит Кукурелью минимум за 50 млн. фунтов — эквивалент суммы, которую "пчелы" получили от "Арсенала" за защитника Бена Уайта прошлым летом.