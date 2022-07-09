"Барселона" просит "Лидс" отложить первый платеж по Рафинье на год

"Барселона" попросила "Лидс" отложить первый платеж по вингеру Рафинье до следующего года.

"Барселона" остается наиболее предпочтительным вариантом для Рафиньи, однако в данный момент у каталонского клуба просто нет денег на покупку 25-летнего игрока сборной Бразилии.



"Барселона" до сих пор не приблизилась к принятому "Лидсом" предложению "Челси" по Рафинье в размере около 55 миллионов фунтов.



Как стало известно talkSPORT, в ходе переговоров с "Лидсом" каталонский клуб попросил растянуть платежи за Рафинью на несколько лет, причем первый из них испанский гранд будет готов сделать только в 2023 году.



Впрочем, даже при такой структуре расчетов есть реальные опасения, что "Барселона" не выполнит свои финансовые обязательства — при текущем положении вещей клубу с "Ноу Камп" даже может грозить банкротство.



Как бы то ни было, сегодня "белые" подтвердили, что Рафинья не полетит с командой Джесси Марша в предсезонное турне по Австралию в воскресенье. Это оставляет надежду, что судьба вингера будет решена в ближайшее время.