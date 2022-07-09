"Барселона" просит "Лидс" отложить первый платеж по Рафинье на год

Рафинья "Барселона" попросила "Лидс" отложить первый платеж по вингеру Рафинье до следующего года.

"Барселона" остается наиболее предпочтительным вариантом для Рафиньи, однако в данный момент у каталонского клуба просто нет денег на покупку 25-летнего игрока сборной Бразилии.

"Барселона" до сих пор не приблизилась к принятому "Лидсом" предложению "Челси" по Рафинье в размере около 55 миллионов фунтов.

Как стало известно talkSPORT, в ходе переговоров с "Лидсом" каталонский клуб попросил растянуть платежи за Рафинью на несколько лет, причем первый из них испанский гранд будет готов сделать только в 2023 году.

Впрочем, даже при такой структуре расчетов есть реальные опасения, что "Барселона" не выполнит свои финансовые обязательства — при текущем положении вещей клубу с "Ноу Камп" даже может грозить банкротство.

Как бы то ни было, сегодня "белые" подтвердили, что Рафинья не полетит с командой Джесси Марша в предсезонное турне по Австралию в воскресенье. Это оставляет надежду, что судьба вингера будет решена в ближайшее время.


Метки Барселона, Лидс, Рафинья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2022 19:00

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  1. animadora 09.07.2022 20:31 # animadora
    Ипотеку оформите, лошары.

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  2. ray-black 09.07.2022 19:56 # ray-black
    Ох уж эти нищеброды....

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  3. h22o 09.07.2022 19:45 # h22o
    если в следующем году платёж, то и играйте воспитанниками

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  4. alexomck 09.07.2022 19:29 # alexomck
    тальк - такой себе источник, вряд-ли в Барсе наивные сидят, предлагать подобное, и не настолько там плохо с баблом.

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