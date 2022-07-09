Канте и Лофтус-Чик пропускают турне "Челси" по США

Полузащитники Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик пропускают предсезонное турне "Челси" по США из-за своего статуса вакцинации от COVID-19.

В субботу команда Томаса Тухеля вылетела из Лондона в Лос-Анджелес в рамках подготовки к новому сезону. Тогда же стало известно, что "синие" оставили Канте и Лофтус-Чика дома.



Сразу же появились опасения, что "Челси" столкнулся с травмами, не успев начать сезон. Однако позже клуб со "Стэмфорд Бридж" назвал истинную причину отсутствия двух игроков.



Дело в том, что Нголо и Рубен не прошли полный курс вакцинации, поэтому дорога в Соединенные Штаты, где все еще сохраняются коронавирусные ограничения на въезд в страну для нерезидентов, им закрыта.



Добавим, в в Штатах "Челси" сыграет три матча: против "Америки" 17 июля, против "Шарлотта" 21 июля и против "Арсенала" 23 июля.